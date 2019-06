Le parc Disneyland Paris. (Illustration) — P LE FLOCH/SIPA

Si vous voulez voir Mickey, Donald, Dingo et leurs amis à Disneyland Paris tout en faisant quelques économies, sachez que depuis 9 heures ce samedi matin, le parking est gratuit. Selon les estimations de la police, une centaine de « gilets jaunes » et une vingtaine de véhicules sont mobilisés pour que les visiteurs puissent entrer gratuitement.



Une opération qui avait déjà eu lieu le 18 novembre, le lendemain du premier samedi de manifestation des « gilets jaunes ». Et si vous vous dites « Bon, le Space Mountain, c'est bien sympa, mais j'ai pas envie de me prendre de la lacrymo moi », sachez que la police n'a pas prévu d'intervenir afin d'éviter tout incident ou confrontation.