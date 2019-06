ALERTE Ce plan de niveau 3 prévoit notamment de mobiliser des associations et de mener des actions locales d'information

Un enfant jouant lors d'une canicule — Mindaugas Kulbis/AP/SIPA

Ça ne vous aura pas échappé, il va faire (très) chaud la semaine prochaine. Alors que dans la capitale, les thermomètres risquent de s’affoler avec des températures à plus de 30 degrés toute la semaine (35 lundi et mardi et jusqu’à 39 jeudi), Franceinfo rapporte que la mairie de Paris va déclencher le niveau 3 du Plan national de canicule, qui en contient quatre au total.

Le site internet de la préfecture d’Ile de France indique que le niveau 3 consiste « à mener des actions locales d’information, mobiliser des associations comme la Croix-Rouge et organiser la réponse des établissements médicaux (plans blanc et bleu) ». Il prévoit également un « plan vermeil », qui permet d’accueillir les personnes à risques (bébés et personnes âgées) dans des locaux rafraîchis (supermarchés, bâtiments publics…).