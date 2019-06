Des automobilistes coincés dans les embouteillages — KONRAD K./SIPA

Un trafic très dense. Ce jeudi, Plus de 500 kilomètres de bouchons enregistrés avant 8 heures en Ile-de-France, relève BFM TV. En moyenne à cette heure-là, le cumul des embouteillages se situe plutôt autour des 250 km à 300 km de bouchons, note le site. Le site Sytadin enregistrait 545 km de bouchons cumulés à 9h15.

Des routes inondées

Les raisons de ce trafic : la pluie. Plusieurs routes sont d’ailleurs inondées. C’est le cas sur N315 entre Clichy et Gennevilliers, mais également sur l’A1, selon Le Parisien. Le dernier record d’embouteillages pour une matinée date d’il y a un peu plus d’un an : le 5 juin 2018, le Sytadin enregistrait 588 km cumulés en Ile-de-France, rappelle le quotidien.