Une station de métro à Paris (illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

La fête de la musique se déroule ce vendredi dans toute la France.

Pour l'occasion, plusieurs lignes de métro, de bus et de RER restent ouvertes toute la nuit.

Le hashtag #OùEstMaMusique est également proposé aux usagers. Il doit leur permettre de trouver le lieu du concert de leur artiste préféré en Ile-de-France.

Les transports en commun font une nuit blanche ! A l’occasion de la fête de la musique, ce vendredi, plusieurs lignes de métro, de bus et de RER restent ouvertes toute la nuit en Ile-de-France. Un forfait exceptionnel sera aussi proposé spécialement pour voyager en illimité dans toute la région.

Six lignes de métro restent ouvertes toute la nuit

Comme tous les ans, les lignes de transport prolongent leur service à l’occasion du 21 juin. Six lignes de métro, les 1, 2, 4, 6, 9 et 14, restent ouvertes tout au long de la nuit. Attention, toutes les stations ne seront en revanche pas desservies.

Du côté du RER, les lignes A, B, C, D, H, J, L, N, P et R entre Melun et Montereau fonctionneront la nuit, mais uniquement dans le sens Paris-banlieue, à l’exception des lignes A et B qui circuleront dans les deux sens. Toutes les gares seront desservies.

Le réseau Noctilien sera par ailleurs adapté la nuit du 21 au 22 juin en fonction des contraintes de circulation et des périmètres de sécurité établis.

🎤 Cette année pour la #FêteDeLaMusique, laissez-vous transporter avec

- un réseau de #transportsIDF ouvert toute la nuit

- un forfait spécial à 3.5€ (voyages illimités sur le réseau)

- des conseils en direct le jour J pour profiter des meilleurs plans !https://t.co/DhmNAlFZpO pic.twitter.com/gDgcxxUpV4 — IDF Mobilités (@IDFmobilites) June 16, 2019

Un forfait spécial pour voyager en illimité

Nouveauté cette année : Ile-de-France Mobilités lance un forfait spécial pour permettre aux Franciliens de profiter de l’événement toute la nuit. Pour 3,50 euros, les usagers pourront voyager de façon illimitée dans tout le réseau, à l’exception d’Orlyval, entre ce vendredi 17 heures et ce samedi matin 7 heures.

La région sera aussi mobilisée sur les réseaux sociaux. Elle encourage les usagers à utiliser le hashtag #OùEstMaMusique pour partager ses envies musicales sur Twitter. La région s’engage ensuite à indiquer aux Franciliens le lieu du concert de l’artiste demandé et le trajet pour s’y rendre.

Le détail de l’ensemble des stations et des lignes ouvertes est disponible sur le site iledefrance-mobilites.fr et sur l’appli ViaNavigo.