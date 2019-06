La soirée a viré au cauchemar pour les usagers du RER D. Ce mardi soir, la ligne a été bloquée à partir de 18 heures et jusqu’à 21 heures, après un suicide survenu entre les gares de Yerres et de Brunoy dans l' Essonne. L’électricité a été coupée pendant trois heures pour permettre l’intervention des secours.

Certains usagers impatients sont descendus sur les voies pour tenter de rallier la station suivante à pied, empêchant la reprise du trafic. Furieux de ce nouvel incident sur une ligne déjà sujette à des ralentissements à répétition, ils ont été nombreux à partager leur agacement sur les réseaux sociaux. Le hashtag #RERD était encore parmi les sujets les plus partagés sur Twitter ce mercredi matin.

RER D ... ça faillit finir en asphyxie.🙈 Et le daron renoi qui a calmé tout le monde dès qu’il a entendu parler de sonner l’alarme 😂😂 J’en peux plus de cette ligne . pic.twitter.com/e7oTHQ2Pdn

Ce mardi, le compte Twitter de la ligne du RER D a tenu informé les usagers des perturbations du trafic tout au long de la soirée. La SNCF a ensuite présenté ses excuses aux usagers.

Le trafic a repris mais reste très perturbé et devrait le rester jusqu’en fin de soirée. Cet incident, sur lequel on reviendra, a eu de lourdes conséquences pour vous et nous le regrettons.

Le fil se met en pause jusqu’à 6h demain. Bon courage à tous et merci pour votre patience.