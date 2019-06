Un homme déficient visuel et son accompagnateur agressés par l'automobiliste qui avait manqué de les renverser à un passage piéton. — JEFF PACHOUD / AFP

Tout ça pour une bagnole… Une personne non voyante et son accompagnateur ont été violemment agressés à Paris samedi dernier par un automobiliste. La scène se déroule dans le 12e arrondissement, rue de Prague, et a été entièrement filmée.

Dans la première partie de la vidéo, un homme aveugle tenant une canne blanche et son accompagnateur se font griller la priorité à un passage piéton par une voiture qui manque de les renverser. L’accompagnant donne alors une tape de la main sur le véhicule qui les frôle dangereusement. Un geste qui n’a a priori en rien endommagé l’Audi A7 noire, mais qui va mettre son conducteur dans un état de fureur complètement disproportionné.

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France souligne le caractère inadmissible de cette situation et invite la personne déficiente visuelle ainsi que son accompagnateur, à porter plainte dès maintenant afin que cette situation ne se reproduise plus et soit condamnée. pic.twitter.com/DQlIz2zY66 — AVEUGLES DE FRANCE (@Aveugles_France) June 17, 2019

« Pourquoi vous tapez ? Pourquoi vous tapez ? »

Sur les images, on le voit sortir de la voiture et se ruer sur la personne aveugle et son accompagnant. « Pourquoi vous tapez ? Pourquoi vous tapez ? », hurle-t-il en assenant plusieurs gifles à l’accompagnant. Il se met ensuite à crier sur l’homme aveugle qui tente de le retenir. Une femme se trouvant dans la voiture intervient pour stopper l’homme, mais se fait également pousser. Ce n’est que lorsqu’un cycliste menace d’appeler la police que le conducteur et la femme retournent à leur voiture et partent.

Publiée sur Twitter, la vidéo a suscité une vague d’indignation. La Fédération des aveugles de France a invité « la personne déficiente visuelle ainsi que son accompagnateur, à porter plainte dès maintenant afin que cette situation ne se reproduise plus et soit condamnée ». Christophe Najdovski, adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, a annoncé sur le réseau avoir saisi la préfecture de police afin que « cet acte inadmissible soit sanctionné ».