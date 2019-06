Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce lundi à 8 heures avec la philosophie. — Juliette Desmonceaux

Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce lundi pour tous les élèves de Terminale de métropole avec la philosophie.

L’épreuve risquait d’être perturbée par une grève des enseignants. Ces derniers menaçaient de ne pas assurer la surveillance des salles d’examen pour protester contre la réforme du lycée et du bac.

Au lycée Buffon (XVe arrondissement de Paris), les épreuves se sont déroulées normalement. 20 Minutes a recueilli les premières impressions des futurs bacheliers à la sortie de l’épreuve.

« Alors, ça a été ? », demande une adolescente aux longs cheveux frisés devant le lycée Buffon (XVe arrondissement de Paris) à sa camarade. « Ben, à ton avis ? », lui répond une autre l’air un peu déçu, son énoncé couvert de ratures à la main. Comme tous les ans, la philosophie a ouvert le bal des épreuves du baccalauréat pour toutes les classes de Terminale générale, technologique et professionnel de France. Au programme cette année, des sujets sur le temps et l’art en L et sur le devoir et les sciences en S.

Et à écouter les premières impressions à la sortie de l’épreuve, elles varient de l’enthousiasme à la déprime. Dès la porte de l’établissement franchie, les élèves s’interpellent ou s’éloignent rapidement, le téléphone contre l’oreille. Pour Samia, 17 ans, l’épreuve n’a pas été une réussite. La jeune fille se dit pourtant plutôt contente de son sujet, une explication de texte extrait d’un essai de Sigmund Freud. « Ça parlait de sciences, donc je me suis sentie un peu inspirée au début », lance un peu incertaine l’élève de Terminale S, sous les rires de ses camarades. Mais la jeune fille doute de sa copie. « Si je me rapproche de 10, ce sera pas mal », lance-t-elle, avec un demi-sourire. « La ​philo, ce n’est pas ma priorité », justifie-t-elle.

« J’ai calculé, il me faut juste un 8 et avec les maths je pourrai rattraper ».

L’adolescente n’est pas la seule à le dire. L’épreuve est censée durer 4 heures, mais une bonne dizaine d’élèves ont préféré abréger les festivités. Sorti dès 11 heures, Nils, 17 ans, n’a pourtant pas l’air abattu. « Je n’avais rien révisé », lance-t-il d’emblée. « C’est la pire épreuve », lâche-t-il d’un ton blasé. L’adolescent a lui aussi choisi de plancher sur le commentaire de texte et essaye de se rassurer. « J’ai calculé, il me faut juste un 8 et avec les maths je pourrai rattraper », assure-t-il.

Du côté des Terminale L, où l’épreuve compte pour un coefficient 7, on s’est un peu plus préparé. « Les sujets étaient cohérents avec ce qu’on a fait cette année, je pense que ce sera bon pour moi », assure Mathis, 17 ans, l’air confiant. Marine, même âge, reconnaît avoir tout de même paniqué. « J’ai passé une semaine à ne réviser que ça, j’étais hyper stressée », avoue-t-elle, la voix encore tremblante. « Je ne sais pas trop quoi penser, je pourrais avoir un 7 comme un 14 ! », lance-t-elle. « Mais non, tu dis ça, mais tu vas encore avoir une super note ! », la rassure à côté sa copine Sophia.

Aucune perturbation liée aux grèves

Selon les élèves, le lycée Buffon n’a pas été perturbé par la grève annoncée de certains enseignants. « On avait même six surveillants dans la salle », raconte Marine, l’air étonné. L’événement avait semble-t-il été anticipé par l’établissement.

Qu’ils soient déçus ou satisfaits, un peu après midi l’ensemble des élèves savourent enfin la fin de l’épreuve reine du bac devant leur établissement. « C’était un gros morceau, je suis soulagée que ce soit fini », sourit Marine. « Je suis vidée », renchérit Sophia. Mais les adolescents n’oublient pas ce qui les attend dans les prochains jours. « Cet après-midi, c’est révisions à fond », assure Samia. Rendez-vous pour eux dès demain 8 heures avec l’histoire-géographie.