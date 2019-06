Gigi Hadid lors du défilé Victoria's Secret de Paris, en novembre 2016. — Swan Gallet/WWD/Shutter/SIPA

La célèbre marque de lingerie américaine, Victoria’s Secret, continue de s’imposer à Paris. Plus de deux ans après un défilé au Grand Palais, le mastodonte de la petite culotte a ouvert sa première boutique parisienne​ et française dans le centre commercial du forum des Halles (1er arrondissement) ce vendredi.

1.200 magasins dans le monde

Dans cette boutique de 500m2 on y trouve de la lingerie et des produits de beauté. Les clients ont d’ores et déjà répondu à l’appel, révèle Le Parisien. Et pour cause. Jusqu’ici simplement de petites boutiques existaient dans les aéroports comme Paris-Orly, Paris-Charles De Gaulle, Nice Côte d’Azur, ou encore Lyon-Saint Exupéry. Il existe actuellement 1.200 magasins dans le monde pour cette marque américaine à l’histoire originale et tragique.

En 1977, Roy Raymond, un étudiant fraîchement diplômé de Stanford en Californie est gêné d’acheter des sous-vêtements pour sa femme. Il décide alors de monter un magasin intimiste « où les hommes se sentiraient à l’aise pour acheter de la lingerie » et surtout, il propose de le faire via un catalogue de vente par correspondance. En 1982, il revend l’entreprise. Le nouveau propriétaire décide de mettre plus en valeur la lingerie. Des centaines de magasins s’ouvrent aux Etats-Unis et le succès est fulgurant. Roy Raymond, lui, se suicide en sautant du Golden Gate, et les défilés de la marque deviennent au fil des ans, des événements planétaires.