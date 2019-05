La RATP ouvre ses données aux autres plateformes — A. GELEBART / 20 MINUTES

Après une journée d'action ce mardi, des détritus ont à nouveau été déversés ce mercredi matin sur les quais et les escaliers de stations de métro parisiennes, toujours en raison d’un conflit social entre un prestataire de nettoyage et ses salariés ». « 20 stations sont concernées », indique la RATP à 20 Minutes. Et ce, sur les lignes 5, 6 et 8.

Plainte de la RATP

La RATP qui mobilise ses agents pour rétablir la situation et nettoyer les stations a décidé de porter plainte. Sur Twitter de nombreux internautes ont déploré cette situation.

« La honte ! Ce matin les stations de la ligne 6 sont devenues des poubelles à ciel ouvert : corbeilles déversées, marches jalonnées de déchets : quelle image pour les usagers, pour les agents de la RATP et pour les touristes », avait notamment tweeté mardi la conseillère LRI de Paris Claire de Clermont-Tonerre.