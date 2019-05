PARC D'ATTRACTIONS Euro Disney lance de grands travaux d’extension pour accueillir trois nouveaux univers : « Star Wars », « La Reine des neiges » et Marvel

Le parc Disneyland Paris. va s'agrandir et accueillir un nouveau lac artificiel de 3 hectares. — P LE FLOCH/SIPA

Les fans de Chewbacca, Elsa et Anna, ou encore Iron Man vont être ravis. Le nouveau parc Disneyland de 31 hectares, à deux milliards d’euros, annoncé début 2018 par le groupe américain The Walt Disney Company, prend forme. Au programme : un univers dédié à La Reine des neiges, un à Star Wars et un autre à Marvel. Ce jeudi, de nouveaux détails sur cette extension ont été révélés par Le Parisien.

L’élément phare de l’agrandissement du parc : la construction d’un lac artificiel de trois hectares. Ce nouveau décor sera au cœur de nouvelles animations et servira de passerelle entre les trois univers. « Ce nouvel espace (…) offrira une scène idéale pour les spectacles qui se joueront de jour comme de nuit. Cela nous permettra de proposer une expérience toute nouvelle », s’est félicité David Wilson, vice-président de Walt Disney Imagineering. Agrémenté de fontaines, le plan d’eau pourra assurer des spectacles de sons et lumières avec des effets spéciaux.

Une montagne pour l’univers de La Reine des neiges

Autre nouveauté : la création d’une montagne de 40 mètres de haut pour l’univers de La Reine des neiges. Elle surplombera le royaume d’Arendelle où se situe l’action du film et dans lequel une attraction est prévue. Comme déjà annoncé en 2018, l’univers Marvel sera pour sa part aux couleurs d’Iron Man, des Avengers et de Spider-Man.

En plus de ces nouvelles attractions, Disneyland Paris prévoit également de nouvelles boutiques thématiques et des points de restauration dans chaque univers. Les travaux doivent débuter en fin d’année. Marvel sera la première zone à ouvrir au public en 2025.