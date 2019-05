Qui était cet homme suspendu pendant près de six heures à la tour Eiffel ? Un mystère pour le moment. Cet individu, « maîtrisé » peu avant la tombée de la nuit, a indiqué une source policière à l’AFP. Il avait entrepris l’escalade de la Dame de fer en milieu d’après-midi (aux alentours de 15h30).

« Le visiteur qui avait escaladé la tour Eiffel en début d’après-midi a été pris en charge par les équipes d’intervention » [les pompiers du GRIMP (Groupement de recherche et d’intervention en milieu périlleux)], a indiqué la société d’exploitation de la Tour Eiffel dans un communiqué, ajoutant que le monument rouvrira ses portes à 09h30 mardi. L’homme, habillé en noir, est resté agrippé au-dessus du vide, sous le troisième étage, selon Le Parisien. Pour l’heure, ses motivations ne sont pas connues.

« La présence du grimpeur », repéré par le service de communication de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), avait entraîné l’évacuation du monument ainsi que la moitié du Champ-de-Mars.

⚠️

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.