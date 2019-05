La tour Eiffel a été évacuée ce lundi aux alentours de 15h30. « Le parvis a été évacué, ainsi que le premier et le deuxième étage. Il reste encore des personnes au troisième », indique à 20 Minutes, le service de communication de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE). En cause : « La présence d’un grimpeur », conclut-on à la SETE, sans plus de précisions à ce stade.

⚠️

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.