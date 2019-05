Les taxis craignent la loi d'orientation des mobilités, proposée par le gouvernement. — KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Opérations escargot et ralentissements… Des perturbations sont à prévoir toute la journée sur les routes franciliennes. Les syndicats de taxis et d’auto-écoles, ainsi qu’une association d’ambulanciers ont appelé se mobiliser pour protester contre la loi mobilités et la réforme à venir du permis de conduire.

"A Roissy, le cortège de taxis part également pour l’opération escargot pic.twitter.com/3F5hRBWvMa" — Nicolas (@n_delannoy) May 20, 2019

« Nous attendons des gens de province et il y a des initiatives locales », a déclaré lundi à l’AFP Karim Asnoun (CGT-Taxis), qui espère « un succès » pour cette mobilisation. « La dernière fois où notre organisation a appelé à la mobilisation, en 2016, ça avait duré quatre jours et avait abouti à la loi Grandguillaume », a-t-il ajouté.

Des itinéraires à éviter

La préfecture de police de Paris a prévenu samedi que « des perturbations sont à prévoir sur l’ensemble des itinéraires empruntés par les différentes professions représentées ». Plusieurs cortèges doivent converger vers la capitale, direction boulevard Raspail (7e), où une manifestation à pied est prévue jusqu’à la place du Président Herriot, selon la préfecture de police, qui prévoit une dispersion vers 20 h.

⚠️ MANIFESTATION FLASH 7h15 ⚠️

-A15 opération escargot direction Paris, à hauteur de Franconville. Les manifestants (une centaine de taxis) se dirigeraient vers Nanterre.



-A4 opération escargot direction Paris à hauteur de Lognes. Entre 100 et 150 Taxis. — Info Radar IDF (@InfoRadarIDF) May 20, 2019

Les cortèges partent de portes de Roissy, Orly, la Défense, Torcy, Clignancourt, Bagnolet, d’Italie, d’Auteuil, selon la préfecture. Elle « conseille aux automobilistes de contourner très largement les abords des zones concernées et d’éviter les itinéraires empruntés ainsi que leurs abords ».

Un équilibre fragile

La mobilisation vise à protester contre des dispositions du projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) qui « cassent l’équilibre entre VTC et taxis », avait expliqué la semaine dernière Adil Karami, porte-parole de SUD-Taxi. Échaudées par les pistes lancées pour réformer le permis de conduire, les auto-écoles, à l’appel des deux principales organisations de la profession (CNPA et Unidec), participent également au mouvement.

Elles craignent que deux propositions d’un rapport commandé par l’exécutif à la députée LREM Françoise Dumas (LREM) favorisent les plateformes. Enfin, déjà mobilisés fin 2018 contre une réforme du financement des transports de santé, des ambulanciers sont appelés à se joindre au mouvement par l’Association de défense des transporteurs sanitaires (ADTS).