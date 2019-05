La salle Dynamic dogs à Courcouronnes — Dynamic dogs

Un espace de 2.000 m² en intérieur consacré au sport pour chiens a ouvert à Courcouronnes dans l’Essonne. Dans cette salle équipée, il est possible de pratiquer l’Agility, l’obéissance, le flyball, le dogdancing ou encore le frisbee. Les experts peuvent louer des terrains à l’heure et les débutants prendre des cours.

Une salle de sport et de loisirs de 2.000 m² carré a ouvert ses portes à Courcouronnes dans l'Essonne. Pas besoin d’enfiler un legging et des baskets pour s’y rendre : Dynamic Dogs est comme son nom l’indique, dédié seulement aux chiens.

Un espace unique en Ile-de-France, entièrement équipé pour que les maîtres et leurs animaux y pratiquent le parcours d’obstacle (Agility), des exercices d’obéissance, la course de relais (flyball), la chorégraphie canine ( dogdancing) ou encore le frisbee.

Une réponse à un manque en Ile-de-France

Autant de disciplines qu’il n’est pas évident de pratiquer en Ile-de-France. En effet, dans la région, il est nécessaire d’appartenir à un club canin pour avoir ensuite accès à des terrains prêtés par les mairies à ces organismes.

« Le problème c’est que ces clubs sont gérés par des bénévoles qui ne sont pas à plein temps. Les terrains souvent en extérieur, donc non praticables l’hiver ou en cas de pluie, ne vont être accessibles que quelques heures par semaine. Il y a beaucoup de demandes et pas assez de places, on est obligé de refuser des adhésions », explique à 20 Minutes Michael Magen bénévole en club, avec sa femme Céline pendant plus de 10 ans.

Couvert, synthétique, ouvert 7j/7

C’est donc pour répondre à toutes ces contraintes que le couple a eu l’idée d’ouvrir cette salle privée et payante. Le projet participatif lancé sur la plateforme Ulule a rapidement été financé par les internautes, prouvant qu’il répondait à un véritable manque dans la région.

Résultat : un espace intérieur, couvert de gazon synthétique et accessible tous les jours de la semaine quelle que soit la saison. La grande salle est divisée en trois terrains : deux de 30 mètres sur 23 et un de 20 mètres sur 23 qu’il est possible de louer à l’heure pour une quarantaine d’euros. Une fois le terrain loué, les maîtres peuvent y amener plusieurs chiens.

Pour experts et débutants

Pour les non experts, il est fortement conseillé de prendre des cours. Le couple en propose pour de l’agility ou de l’éducation à 50 euros de l’heure en individuel et à 30 euros pour un cours en groupe de trois chiens. Tous les chiens sont acceptés. Pensez à réserver une semaine à l’avance pour être sûr d’avoir une place.

L’espace possède également une salle de formation théorique dans laquelle sont dispensés des cours de secourisme, nutrition ou encore des séances d’ostéopathie.