Une voiture de police (illustration) — Gérard Julien/AFP

Un étudiant de 23 ans a été découvert gisant dans son sang, le crâne enfoncé, ce mercredi soir, dans le 13e arrondissement. Un marteau se trouvait à proximité du corps, révèle Le Parisien.

Le corps a été transporté à l’institut médico-légal

Selon les informations du quotidien, les faits se sont déroulés dans un foyer d’étudiants, rue Bruneseau, au sud du 13e arrondissement. N’ayant pas de nouvelles, le gardien et le directeur du foyer se sont rendus dans la chambre de cet étudiant. Ils ont alors découvert le corps et ont donné l’alerte. Les policiers et les secours se sont rendus sur place, indique le quotidien, précisant que le corps du jeune homme a été transporté à l’IML (Institut médico-légal) pour être autopsié.

La brigade criminelle de la PJ parisienne a été saisie de l’enquête par le parquet de Paris.