MUSIQUE Un musicien qui sera présent au festival de musique Solidays fin juin jouera dans le métro parisien entre 12h30 et 14 heures ce mardi

Cette année le festival Solidays se déroulera du 21 au 23 juin sur l'hippodrome Paris Longchamp — SADAKA EDMOND/SIPA

Il montera sur scène à Solidays en juin prochain, mais avant c’est sous terre qu’il devra faire ses preuves. Un des artistes qui donnera un concert au festival de l’hippodrome de Longchamps fin juin, va jouer entre 12h30 et 14h ce mardi dans les couloirs du métro parisien. Il ne s’agit pas de Lomepal, ni de Therapie Taxi ou de Macklemore, mais d’un « Musicien du métro ». Chaque année, la RATP en envoie un à Solidays.

Ce dernier n’a pas encore été sélectionné. Quatre artistes donneront donc un concert ce midi sur la ligne 9, à la station Miromesnil. Un ultime casting sur une scène installée au milieu des voyageurs. A l’issue de cette performance, un jury de professionnels, avec Olivia Ruiz pour présidente, tranchera sur place et annoncera le grand gagnant.

Plus ou moins connus

Les artistes qui concourent cette année jouent tous dans le métro. Si certains sont un peu plus connus que d’autres, aucun d’entre eux n’a participé à Solidays. Les heureux élus sont Hugo Barriol, qui vient de sortir un disque après avoir été repéré par Universal dans le métro, Sheofity, Monkuti et enfin Haylen, une candidate The Voice saison 5.