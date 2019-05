De la pluie comme rarement en mai — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Ça n’aura pas échappé aux habitants d’Ile de France : ce début de week-end est plutôt pluvieux sur la région parisienne. Un vrai déluge même, puisqu'à Orly (Val-de Marne) par exemple, il s’est abattu 62 millimètres d’eau en 24 heures, un niveau jamais relevé pour un mois de mai. À Paris, ce sont 48 millimètres qui sont tombés et à Bures-sur-Yvette, dans l’Essonne, 75 millimètres, là encore un chiffre jamais atteint.

Si ces chiffres ne sont pas forcément évocateurs, ils représentent entre trois et quatre semaines de pluie « normales ». En une journée, donc. Au point même de provoquer des inondations par endroits. Et des complications ailleurs.

Des complications mais une dépression qui s’en va

Le RER D a par exemple vu sa circulation perturbée, et le niveau de plusieurs cours d’eau a tant augmenté que des crues sont à prévoir dans les Yvelines et de l’Essone ce samedi.

La dépression en cause est néanmoins en train de s’éloigner, et le soleil devrait revenir pour de bon, et pour longtemps. Histoire de retrouver un mois de mai un peu plus normal.