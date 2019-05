Une pie. (Illustration) — ARDEA/MARY EVANS/SIPA

Des trains à l’arrêt sur les voies et des usagers bloqués qui s’impatientent, la scène a fini de surprendre les habitués des trajets en RER. Mais pas de panne de signalisation ou de voyageur sur les voies cette fois. Jeudi matin, un nid de pies a bloqué une partie du RER A et des lignes J et L du Transilien de l’ouest francilien, selon une information du Parisien.

Le début des ennuis commence dès 8 heures. La SNCF remarque alors une absence d’alimentation électrique entre les stations Maisons-Laffitte, Poissy et Achères-Villes (Yvelines). En haut d’un pylône de plus de 5 mètres, des pies ont installé leur nid. Au milieu des câbles, l’amas de brindilles crée un court-circuit.

A l’heure où de nombreux usagers empruntent la ligne, le trafic est interrompu entre Nanterre-Préfecture et les branches Cergy/Poissy. Que ce soit via le RER A et les lignes de Transilien J et L, impossible de rejoindre Paris.

Des usagers excédés

Sur les réseaux sociaux, les usagers racontent leur périple et font part de leur mécontentement sur ce nouvel incident. D’autres ont exprimé leur surprise quand ils ont su les raisons de la perturbation.

les pb sur le rer A et la L et la J ce matin c’était à cause d’un ptn de nid de pies sur un pylône??? C’est un gag — canem 🌻 (@sodebnam) May 9, 2019

Le trafic a été partiellement rétabli vers 9h40 pour une reprise normale à 11 heures. Bilan, selon la SNCF : 38 trains touchés et 802 minutes de perdues.