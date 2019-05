Green Cocoon, la lampe terrarium, qui met en valeur les plantes, présentée au concours Lépine — Marie de Fournas/ 20 Minutes

Cette année, la 118 ème édition du célèbre Concours Lépine International Paris a pris ses quartiers au Pavillon 2.1 de la Foire de Paris. Plus de 500 inventions et innovations sur les thèmes de l’univers connecté, la nature et l’art de vivre, la santé et les nouvelles technologies ou encore les transports et l’industrie sont présentées au public depuis le 27 avril.

Mercredi 8 mai, le jury désignera le grand gagnant du concours. Si des inventions ont déjà attiré l’attention du public, d’autres plus discrètes pourraient bien dans les années à venir s’immiscer dans votre vie quotidienne. 20 Minutes en a sélectionné six et cette année encore, l’écologie est partout.

Décapulse, le décapsuleur qui recapsule les bouteilles en verre quand elles ne sont pas terminées. Green Cocoon, la lampe terrarium, qui illumine les plantes. Eeears, le bâtonnet en silicone réutilisable qui s’adapte à la forme des oreilles et remplace le coton-tige. Panda Fuji, l’isolant pour casserole en bouleau (ou matériaux recyclés) qui permet une ébullition rapide avec moins d’énergie. Solar brother lance le four solaire pour enfant, qui fait fondre le chocolat sans électricité, ni risque. Enfin, Hopoli, permet de changer sa housse de couette seul, grâce à un système de crochet à fixer sur la porte.