Le 1er mai, des dizaines de personnes ont fait irruption dans l’hôpital parisien en marge des manifestations. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Une enquête a été ouverte à la suite de l’intrusion de plusieurs dizaines de personnes mercredi dans l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, en marge du cortège syndical du 1er-Mai, a indiqué jeudi le parquet. Dans le cadre de cette enquête, 32 personnes sont actuellement en garde à vue pour attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences et la la Sûreté territoriale a été saisie, a-t-il précisé.

En fin d’après-midi mercredi, des dizaines de personnes ont fait brièvement irruption dans l’enceinte de cet établissement, situé sur le parcours de la manifestation. Selon le ministre de l’Intérieur et l’hôpital, certains ont ensuite tenté de pénétrer dans un service de réanimation avant d’être délogés par la police.

Peu après 16h, alors que les tensions redoublent entre « radicaux » et forces de l’ordre et que le cortège est séparé entre la place d’Italie et le boulevard de l’Hôpital, plongés sous les gaz lacrymogènes, la directrice de La Pitié-Salpêtrière est informée d’une tentative d’intrusion dans l’établissement. « Je me suis immédiatement rendue sur place, et lorsque je suis arrivée, la grille était forcée, la chaîne avait cédé, et des dizaines de personnes étaient en train d’entrer dans l’enceinte de l’hôpital », a témoigné Marie-Anne Ruder auprès de France Inter.

Une plainte déposée par l'APHP

Le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, a dénoncé mercredi soir « la mise en danger de patients » par « une bande de manifestants/casseurs » et annoncé déposer plainte.

Jeudi en marge d’un déplacement, le Premier ministre Edouard Philippe a pour sa part dénoncé un geste « totalement irresponsable » tandis que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui s’est rendue sur place, a évoqué un incident « inqualifiable ».