De nombreuses stations de métros vont être fermées pendant la manifestation du 1er mai annonce la RATP. (Illustration) — Mario FOURMY/SIPA

Prendre le métro mercredi 1er mai risque d’être un véritable casse-tête, surtout le matin. En raison de la traditionnelle manifestation du 1er-Mai qui partira de Montparnasse et rejoindra la place d’Italie en passant par Port-Royal et les Gobelins, la RATP a décidé de fermer de nombreuses stations et de partiellement interrompre certaines lignes.

De 7 heures à midi, 20 stations de métro et deux de RER seront complètement fermées. Sont concernées : Argentine (1), George V (1), Tuileries (1), Charles de Gaulle – Etoile (1, 2, 6, RER A), Concorde (1, 8, 12), Franklin D.Roosevelt (1, 9), Champs Elysées Clemenceau (1, 13), Victor Hugo (2), Ternes (2), Opéra (3, 7, 8), Kléber (6), Boissière (6), Pyramides (7, 14), La Tour Maubourg (8), Ecole Militaire (8), Madeleine (8, 12, 14), Invalides (8, 13, RER C), Miromesnil (9,13), Assemblée Nationale (12), Varenne (13).

Le trafic est interrompu partiellement sur la ligne 6 entre Trocadéro et Charles de Gaulle-Etoile, ainsi que sur la ligne 8 entre La Motte-Picquet-Grenelle et Richelieu-Drouot.

Moins de stations fermées l’après-midi

A partir de midi, 8 stations de métro et deux de RER seront fermées au public : Vavin (4), Raspail (4, 6), Denfert-Rochereau (4, 6, RER B), Saint-Jacques (6), Glacière (6), Corvisart (6), Edgar Quinet (6), Notre-Dame des Champs (12), Port Royal (RER B).

La ligne 6 sera quant à elle interrompue entre Trocadéro et Charles de Gaulle-Etoile, ainsi qu’entre Montparnasse Bienvenüe et Place d’Italie.

Dans les stations et gares fermées, les correspondances ne sont pas assurées. La RATP indique que la réouverture des stations et gares, ainsi que la reprise du trafic s’effectueront sur ordre des pouvoirs publics.