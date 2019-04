VOUS TEMOIGNEZ La Mission d’information et d’évaluation de la mairie de Paris propose une série de mesures concernant l'avenir du périphrique autour de la capitale

Un prérapport sur l’avenir du périphérique qui ceinture Paris propose parmi ses mesures de limiter la vitesse des usagers à 50 km/h. (Illustration) — Concept Photographie/SIPA

Dans un pré-rapport sur l’avenir du périphérique qui ceinture la capitale, une quinzaine d’élus de du Conseil de Paris ont émis des recommandations en vue de réduire la pollution atmosphérique et fluidifier le trafic. Parmi ces mesures qui seront soumises à Anne Hidalgo le 21 mai, certaines risquent de faire polémique.

Les élus proposent entre autres de limiter la vitesse des usagers à 50 km/h, de réduire le nombre de voies à trois, d’en réserver une uniquement aux transports en commun, au covoiturage et aux véhicules propres et enfin d’interdire l’accès au périphérique aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes en transit.

