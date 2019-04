La structure de Notre-Dame de Paris a été sauvée par les pompiers. — ISA HARSIN/SIPA

Il a parcouru 38,9 kilomètres en 5 heures. Quasiment un marathon. Nicolas Verdes, policier rennais de 46 ans a décidé de rendre hommage à Notre-Dame en utilisant la technique du « GPS Drawing » ou « GPS art » pour dessiner Quasimodo, révèle Le Parisien.

"Le plus compliqué, ça été les yeux et les cheveux." Une semaine, jour pour jour, après l'incendie de Notre-Dame, il court 39 kilomètres pour dessiner Quasimodo dans les rues de Paris. Vous reconnaissez ? https://t.co/EX7kLhDedD pic.twitter.com/N4oatCyNSa — Raphaël Godet (@Raphaelgodet) April 22, 2019

« Il a perdu son cœur »

« J’ai essayé de reproduire une image du bossu de Notre-Dame », explique au quotidien Nicolas Verdes en montrant le dessin qui lui a servi de modèle. « Il a perdu son cœur à cause de l’incendie », précise-t-il. « Il y a eu un gros travail de préparation pour être certain que ça ressemblerait bien à quelque chose », explique l'athlète à Franceinfo.

« Ça a été dur », note-t-il en terminant son parcours sur le pont de l’Archevêché d’où il était parti dès 8 heures du matin. « Pas à cause du parcours en lui-même. Mais à cause des obstacles sur les trottoirs. Quand je suis parti, au petit matin, on devait être 3 ou 4 sur le pont. En quelques heures ça a bien changé. »