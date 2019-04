Une touriste sur le parvis de la cathédrale Notre Dame de Paris. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Twitter peut faire des miracles ? Lundi 15 avril peu avant 18 heures, Brooke, une touriste américaine en visite à Paris, se trouve sur le parvis de Notre-Dame. Là, elle aperçoit un jeune homme en train de s’amuser avec sa fille en la faisait tourner autour de lui. Brooke décide capter ce moment de complicité. Elle hésite à aller voir ce papa pour lui demander s’il souhaite la photo mais décide finalement de ne pas interrompre ce moment et quitte les lieux pour se rendre au Louvre. Une heure plus tard, la cathédrale prenait feu.

Le lendemain, Brooke poste la photo sur Twitter en expliquant le contexte dans lequel celle-ci a été prise. Elle demande ensuite aux internautes de l’aider à retrouver ce papa qu’elle regrette aujourd’hui de ne pas être allé voir pour lui donner la fameuse photo. Partagé plus de 220.000 fois et liké le double, le cliché à fait le tour du réseau. La recherche de cet homme a passionné des gens du monde entier.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK — Brooke Windsor (@brookeawindsor) April 16, 2019

Papa retrouvé et ravi

Tant et si bien que deux jours plus tard, le jeudi 18 avril, Brooke poste un second message. « La recherche est terminée ! La photo est parvenue au papa et à sa famille », indique la jeune femme en précisant que l’homme est entré en contact avec elle via Twitter, mais qu’il souhaite garder l’anonymat. Cette dernière transmet tout de même le message de celui-ci : « Encore merci pour cette belle photo, nous allons trouver une place spéciale pour elle ».