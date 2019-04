Des enfants pèchent dans la Seine face a la Cathédrale Notre-Dame en 1950. — UNIVERSAL PHOTO/SIPA

L’incendie de Notre-Dame de Paris ce lundi, a complètement détruit sa charpente, ainsi que son emblématique flèche. Cette dernière, vieille de seulement 160 ans était la deuxième flèche construite sur la cathédrale, qui mêle majoritairement les styles gothique primitif et gothique rayonnant. Une première édifiée vers 1220, avait dû être démontée à la fin du XVIIe siècle. A l’époque, la nouvelle flèche construite par Viollet-le-Duc dans un style néo-gothique n’avait pas fait l’unanimité.

Mercredi, le gouvernement a annoncé qu’un concours international d’architecture serait lancé pour reconstruire la flèche et définir la nature celle-ci : à l’identique ou selon une structure inédite. Et vous qu’en pensez-vous ? Souhaitez-vous que la flèche soit reconstruite exactement de la même façon et dans les règles de l’art de l’époque ? Qu’elle soit différente, mais toujours dans un style néo-gothique ? Qu’elle soit complètement modernisée comme cela s’est fait pour par exemple l’église du souvenir à Berlin ? Qu’elle soit comme la toute première de 1220, que l' on connaît via des gravures et qui comportait six petites cloches ?

