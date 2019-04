Incendie à Notre-Dame: Les Parisiens et les touristes ont le cœur brisé

Sur internet, nombreux sont ceux qui partagent leur tristesse devant les images de Notre-Dame de Paris en flammes. — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Le cœur de Paris brûle. Un violent incendie est en train de dévorer la cathédrale Notre-Dame, un des symboles de la capitale. « Tout est en train de brûler. La charpente, qui date du XIXe siècle d’un côté et du XIIIe de l’autre, il n’en restera plus rien », a déploré le porte-parole de la cathédrale André Finot. « Il faut voir si la voûte, qui protège la cathédrale, va être touchée ou pas ». Le feu a pris aux alentours de 18h50 dans les combles. Quelques instants plus tard, sous le regard des Parisiens et des touristes présents alentour, la tristesse s’est lu sur les visages lorsque la flèche de la cathédrale, dévorée par les flammes, s’est effondrée. De quoi briser le cœur des internautes attachés à Notre-Dame de Paris​, le monument historique le plus visité d’Europe.

« J’ai le cœur en miettes »

Le temps s’est arrêté. Des badauds dans les rues de Paris aux internautes suspendus à leur écran, tout le monde a les yeux rivés sur ce triste spectacle.

#NotreDame part en feu sous le regard impuissant des Parisiennes et Parisiens pic.twitter.com/Tgj9cGnNzC — Romain Lescurieux (@RLescurieux) April 15, 2019

La place de l'Hotel de Ville est pleine. Ambiance étrange.. #NotreDame pic.twitter.com/Lt1xGpyIGx — Romain Lescurieux (@RLescurieux) April 15, 2019

Des images de désolation largement relayées sur Twitter, par des internautes au comble de leur peine lorsque la flèche du monument ravagé par les flammes s’est effondrée. Une tristesse partagée notamment par un étudiant :

J’ai le cœur meurtri... Quelle horreur de voir ces images de #NotreDame qui brûle et sa flèche tomber, Paris pleure aujourd’hui sa si belle cathédrale ! 😢 pic.twitter.com/hXitdO2Rdc — Mathieu Lafleur (@Mathieu_Lafleur) April 15, 2019

Un sentiment partagé par d’autres Parisiens, évoquant une vidéo qui brise le cœur :

Je crois que c'est la vidéo qui me brise le plus le cœur. Vraiment, j'ai le cœur en miette la. #NotreDame pic.twitter.com/PT3r3nhip6 — L'Obèse 💪 (@MehdiFlorian) April 15, 2019

Je vous jure voir la flèche s’effondrer comme ça, ça brise le cœur.. #NotreDame pic.twitter.com/rindlMO7cH — Ophélie ♛ (@hxdajauregui) April 15, 2019

Cette scène a tiré les larmes de nombreux spectateurs, et en laisse de nombreux sans voix.

Jamais vu une telle foule aussi silencieuse - tout le monde est choqué et regarde avec tristesse #NotreDame pic.twitter.com/TvWu1c65qA — Rémi Mathis (@RemiMathis) April 15, 2019

« Ce ne sont pas que des briques et du bois qui brûlent, c’est de l’Histoire »

Beaucoup déplorent les dommages subis par la cathédrale, symbole du patrimoine historique et culturel français. Une jeune internaute parle ainsi d’un morceau d’Histoire :

Ce ne sont pas que des briques et du bois qui brûlent, c'est de l'histoire. #NotreDame 😭 pic.twitter.com/iDZnLcOwjE — Betsy •|i|• (@betsy04_) April 15, 2019

« 856 ans d’histoire qui partent doucement en fumée », renchérit une autre.

856 ans d’histoire qui partent doucement en fumée... #NotreDame pic.twitter.com/bhoei8y4Oa — Marion Sabourdy (@Fuzzyraptor) April 15, 2019

« C’est mon cœur et celui de tous les Français qui se brûle… 850 ans qui partent en fumé.. Elle a résisté aux guerres, aux attentats, au climat… aux années mais elle n’a pas su résister à des travaux », se lamente une jeune femme sur le réseau social.

C’est mon coeur et celui de tous les français qui se brûle... 850 ans qui partent en fumé.. Elle a résisté aux guerres, aux attentats, au climat... aux années mais elle n’a pas su résister à des travaux.. #NotreDame pic.twitter.com/uzSY5hgf5j — marxna🧸🇵🇹 (@marina2906_) April 15, 2019

Des pensées pour les pompiers

A pied d’œuvre pour tenter de sauver l’édifice séculaire, les pompiers font tout leur possible pour tenter de venir à bout des flammes qui consument la cathédrale. Un dévouement salué par les internautes, qui rendent hommage aux soldats du feu.

Je ne suis pas croyant mais ce soir, je suis infiniment triste. 😢



C’est une partie de l’histoire de France 🇫🇷 qui brûle ce soir...



Force et honneur aux pompiers qui tentent de maîtriser les flammes et de préserver notre patrimoine. 🚒 ❤️#NotreDame pic.twitter.com/qHMnCwjG9U — Dorian Lhez (@lhez_dorian) April 15, 2019

« Une grande force aux pompiers », écrit une autre, qui a « cette impression d’être touchée en plein cœur ».

Cette impression d’être touché en plein cœur.. 💔 #NotreDame



Une grande force aux pompiers 🙏🏼 pic.twitter.com/6faMhdYbzS — QueenV ✨🖤 (@VKgsy) April 15, 2019

