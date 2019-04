CUISINE Seule femme encore en course à ce stade et francilienne, Alexia qui joue ce mercredi sa place en quart de finale, revient sur les difficultés à ce stade de la compétition et nous parle de ses futurs projets.

Alexia, dernière candidate femme de — M6

Ce mercredi dans «Top Chef», les cinq derniers candidats jouent leur place en quart de finale.

Fatigue, stresse, compétition et blessures, pour 20 Minutes, la candidate Alexia revient sur les difficulté de la compétition à ce stade.

Très remarquée dans l'émission, la jeune femme deviendra prochainement cheffe d'un nouveau restaurant parisien

La seconde de cuisine embraye et devient chef. Ce mercredi, Alexia joue sa place pour les quarts de final de Top Chef saison 10, face à quatre autres candidats. A 23 ans, elle est la dernière femme, mais aussi la dernière Parisienne de la compétition. « Je suis fière de représenter la jeunesse et de montrer aux femmes que c’est possible », affirme à 20 Minutes celle qui trouve que les jeunes femmes sont encore sous représentées en cuisine.

Remarquée pour ses talents culinaires et son dynamisme, Alexia reconnaît qu’à ce stade « la compétition devient de plus en plus difficile ». « Au début on était quinze, donc c’était plus détente. Maintenant, c’est beaucoup plus individualiste, tout comme les épreuves », explique la jeune fille qui dit « ne pas [avoir] beaucoup mangé à cause du stress ».

« Ma blessure saignait pendant que je cuisinais »

Il faut dire que ces derniers temps, la compétition n’a pas été de tout repos pour Alexia qui s’est coupée le doigt lors de l’épreuve de la dernière chance du mercredi 13 mars. Plusieurs points de sutures et un report d’épreuve, qui ne lui ont pas coûté sa place, mais l’ont handicapée pour la suite. « La semaine suivante, c’était l’épreuve face aux inspecteurs du guide Michelin, se rappelle-t-elle. Ça a été vraiment compliqué parce que je prenais encore pas mal de médocs, ma blessure saignait pendant que je cuisinais et était encore très sensible. »

La fatigue commence aussi à se faire sentir. « On ne dort pas beaucoup le soir. Dans ma chambre, j’ai une trentaine de bouquins que je passe mon temps à relire, pour des recettes, des techniques ou des idées d’associations. » Heureusement, la jeune femme peut compter sur Damien, autre candidat de 23 ans, devenu « un ami très proche » au fil des semaines. « Ça aide beaucoup dans la compétition. Mentalement surtout. »

« Dans mon entourage, tout le monde est fier de moi et surpris aussi parfois car je n’avais pas dit à tout le monde que je participais à l’émission. Dans le quartier où je suis née, le 17e et dans celui où je vis, le 5e, pas mal de gens regardent du coup ! ». Ses collègues aussi… Enfin, anciens collègues ! Car si Alexia est entrée à Top chef en tant que seconde de cuisine du restaurant italien Passerini, elle n’y travaille plus aujourd’hui, nous apprend-elle.

« C’est un ancien hôtel particulier rue des Gravillers dans le 4e »

La jeune femme va devenir la cheffe d’un nouveau restaurant qui devrait ouvrir en juin dans le quartier parisien du Marais. L’émission a été « un tremplin », assure-t-elle, consciente que sans, elle n’aurait « jamais pu faire ça » à son âge. « C’est un ancien hôtel particulier rue des Gravillers dans le 4e, que l’on transforme en restaurant, nous confie-t-elle. 65 places assises, ouvert seulement le soir et avec un bar à cocktail au sous-sol. »

Quant à la cuisine, « ce sera des petits plats à partager, genre cinq plats pour deux personnes, comme un menu dégustation. » Moitié anglaise, la cuisinière explique que certaines assiettes auront des « influences anglaises de par les produits et la technique [utilisés] ».

En attendant, Alexia doit encore se battre ce mercredi dans une épreuve où elle sera amenée à cuisiner avec un proche. Un épisode qui s’annonce riche en émotions pour la candidate.