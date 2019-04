Vue de la gare de l'est à Paris. — MEIGNEUX/SIPA

« Il n'y a plus de blocage. Ca va s'arranger dans la soirée », a annoncé un porte-parole de la SNCF en fin de journée, concernant le trafic au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est. Suite à un incident informatique survenu vers 13h15 ce jeudi, la circulation des trains et TGV en gare de l’Est a été extrêmement perturbée. Dans un communiqué, la SNCF précisait dans l'après-midi, que les trains prévus au départ et à l’arrivée de la gare « sont assurés à hauteur d’un train par heure et par sens de circulation ».

Suite à une panne d’aiguillage, le trafic est actuellement interrompu en gare de l'Est, et restera très perturbé jusqu'à la fin de service. Nos équipes sont mobilisées pour rétablir le trafic. Restez informés en temps réel avec l'appli SNCF📲 https://t.co/e2VaaSqWLt pic.twitter.com/kpyjR2xC1R — SNCF (@SNCF) April 4, 2019

Le réseau indiquait que les circulations TGV étaient extrêmement réduites et détournées vers les gares du Nord et de Lyon. Il est également conseillé aux voyageurs de « reporter leurs déplacements ».

La circulation des trains de banlieue de la ligne P a été interrompue, ainsi que celle des RER de la ligne E entre Magenta et Chelles, tandis que des navettes ont été mises en place entre Val-de-Fontenay et Gretz-Armainvilliers, selon le porte-parole.