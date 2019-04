Le drapeau arc en ciel lors de la gay pride de Paris, le 29 juin 2015 — REVELLI-BEAUMONT/SIPA

Une séquence violente. Ce mardi, Lyes Alouane, militant LGBTQI + et délégué Ile-de-France de Stop Homophobie, a partagé sur Twitter une vidéo sur laquelle on voit une femme transgenre être prise à partie, insultée et frappée par plusieurs individus, place de la République, en marge d’un rassemblement politique contre un 5e mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika.

« Agression physique et verbale transphobe »

« La scène a été filmée dimanche soir par un témoin, sur place, qui nous a transmis cette vidéo », explique Lyes Alouane à 20 Minutes. « Une personne lui a d’abord craché dessus, puis un groupe s’est formé pour chanter autour d’elle et la sexualiser, se moquer d’elle et la rabaisser. Quand elle s’est rapprochée de l’un d’eux pour avoir des explications, elle a recu des coups », détaille-t-il. Des agents de la RATP sont finalement intervenus.

« Des agents GSPR sont intervenus pour porter assistance à une personne agressée et l’ont mise à l’abri dans la station de métro République », assure une source de la RATP auprès de Têtu. Une scène massivement partagée sur les réseaux sociaux qui a provoqué une vague d’indignations de la part d’élus face à cette « agression physique et verbale transphobe », déplore SOS Homophobie.

« La transphobie est une réalité »

« Indignée par cette agression transphobe, que je condamne avec la plus grande fermeté. Je tiens à assurer la victime de tout mon soutien. Les coupables de cet acte intolérable doivent être identifiés et poursuivis », a réagi la maire de Paris, Anne Hidalgo. Dans la foulée, son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, a annoncé qu’une enquête allait être ouverte. Et la maire du 10e, Alexandra Cordebard, affirme avoir signalé les faits au commissariat de police du 10e arrondissement. « Les agresseurs doivent être poursuivis », ajoute-t-elle.

De son côté Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat, chargée de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, a fait part de sa colère sur Twitter. Cette agression manifestement transphobe en plein Paris est inadmissible ! Que les auteurs soient identifiés et poursuivis en justice. Les LGBT + phobies ne sont pas des opinions mais de la bêtise et de la haine. Elles agressent et tuent ». « Nous adressons tout notre soutien à la victime. Les auteurs de ces actes doivent être sanctionnés », note SOS Homophobie.

« C’est une illustration des actes et agressions transphobes en France qui augmentent », affime à 20 Minutes Joël Deumier, le président de SOS Homophobie. Selon le rapport 2018 de l’association, les actes transphobes ont augmenté de 54 % en un an. « Cela montre que la transphobie est une réalité. Les auteurs doivent être retrouvés, interpellés et condamnés », conclut-il. De son côté, Lyes Alouane lance à un appel à cette femme pour qu’elle se rapproche d’une association « et qu’elle porte plainte ».