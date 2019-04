Illustration, immobilier à Paris. — A. GELEBART / 20 MINUTES

« 10.000 euros le m² c'est tout à fait envisageable en 2019 », alertait en février 2018, auprès de 20 Minutes, Sébastien de Lafond, président de MeilleursAgents.com. C’est désormais le cas. Selon les dernières statistiques du réseau Century 21, ce cap symbolique a été franchi au premier trimestre 2019.

Une hausse qui devrait se poursuivre

Les professionnels de ce réseau d’agences qui ont analysé toutes les transactions enregistrées depuis le début de l’année estiment que le prix moyen, tous arrondissements confondus, s’établit désormais à 10.005 euros le m2, note Le Parisien.

Néanmoins, les différents baromètres sur l’activité immobilière du 1er trimestre, ne font pas tous état du franchissement du seuil emblématique des 10 000 euros, note le quotidien. Selon les constatations de l’agence Meilleurs agents, le prix moyen du m2 de logement au 1er avril n’est « que » de 9.536 euros. Une hausse des tarifs qui devrait se poursuivre.

Selon Sébastien de Lafond, « le mouvement entier de hausse des prix a commencé il y a deux ans. En fait, nous avons eu une phase de baisse de prix de 2011 à 2016 - due à des conditions et d’accès aux crédits compliqués - et puis la hausse a débuté. Il y a eu un changement de psychologie sur fond de baisse des taux. On considérait que les prix avaient suffisamment baissé et que c’était le moment d’acheter », expliquait-il avant de préciser : « Et les gens ont eu peur que les taux remontent. Ce qui a déclenché une avalanche de demandes, donc de la hausse, et il y a eu une accélération à partir du printemps 2017 sur un marché parisien tonique et dynamique ».