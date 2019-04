TRANSPORTS Pour le 1er avril, la RATP a transformé plusieurs stations et intérieurs de métro pour que les usagers fassent des blagues

Lancer le diaporama Grâce à un habile sticker, la RATP transforme une rame de métro en avion (mais pas en Boeing 737 MAX). — RATP

Cette année la RATP aide les usagers à piéger leurs proches. Ce lundi 1er avril, jour de farces et de blagues, le réseau de transports en commun a transformé plusieurs de ses stations de métro et intérieurs de wagon sur le thème du voyage.

A la place des affiches publicitaires, des photos correspondantes aux noms des stations ont été accrochées. Un chameau dans le désert pour Pyramides sur la 7, un glacier à Glaciaire ligne 6 ou encore un aéroport à Charles-de-Gaulle-Etoile sur la 2. Au sol, des indications expliquent aux voyageurs comment réaliser un selfie avec ces décors en fond. Ces installations sont également visibles aux stations Pyrénées, Rome, Place d’Italie, Opéra et Bel-Air.

Comme dans un avion dans les métros 9 et 14

Dans les métros de la ligne 9 et 14, des trompe-l’œil hublots sur les vitres avec vue du ciel, laissent croire que vous être à bord d’un avion. Il ne reste plus qu’à envoyer ces photos à vos proches en faisant croire à un départ en vacances sur un coup de tête. Si vous postez les clichés sur les réseaux avec le hashtag #StationdAvril vous serez peut-être sélectionné par la RATP qui publiera un top 5 des meilleurs selfies en fin de journée sur ses comptes.

Les stations Quatre-Septembre et Bonne Nouvelle regroupent l’ensemble des visuels présents sur les autres stations et proposant également une distribution d’accessoires et de faux billets d’avion pour parfaire la plaisanterie.