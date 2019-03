Le roi du collage géant s’attaque à la pyramide du Louvre. Jusqu’à ce vendredi, l’artiste JR va mettre en place une œuvre géante au pied de l'édifice qui sera visible tout le week-end. Quelque 400 personnes participent à la création de ce collage.

Cette œuvre est née d’un procédé de collages et d’anamorphoses, autrement dit une déformation de l’image qui ne la rendra visible que d’un point de vue précis, soit le dernier étage du musée du Louvre. Une caméra et deux écrans géants placés dans la cour Napoléon permettront de voir en direct l’œuvre se réaliser et, ensuite, le résultat.

Team work @museelouvre ! Everyday hundreds of volunteers come and help to realize the biggest pasting - follow the live feed on Facebook or come see us at the Louvre till Sunday ! #JRauLouvre pic.twitter.com/eshDIBAmPg