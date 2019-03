Pollution avenue d'Italie Credit:HOUPLINE-RENARD/SIPA — HOUPLINE-RENARD/SIPA

Respire publie ce jeudi les résultats d’une étude qui évalue la pollution de l’air dans les établissements scolaires d’Île-de-France (soit 12.520 crèches, écoles maternelles, primaires, collèges et lycées).

Un quart établissements franciliens dépassent les seuils légaux de concentration en dioxyde d’azote.

Respire appelle les mairies de Paris et de la proche couronne, à intensifier leur action en faveur de la qualité de l’air avec des mesures telles que l’encouragement des mobilités douces et la mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE).

Les enfants franciliens ne respirent pas tous de l’air pur quand ils sont à l’école. Un quart établissements parisiens, de la crèche au lycée, dépassent les seuils légaux de concentration en dioxyde d’azote (NO2), selon une carte rendre publique jeudi l’association Respire. Ainsi, en 2017, 682 des 12.520 établissements d’Ile-de-France étaient exposés à des niveaux de pollution dépassant les normes de NO2. La grande majorité (548) se trouve dans Paris, 125 dans la petite couronne et 9 en grande couronne.

Vous voulez savoir quels sont les niveaux de #pollution de l’air de l’école de vos enfants ? @respireasso, publie la première carte interactive de la pollution de l’air dans les écoles d’Île-de-France. @datactivist @iledefrance @Paris #AirEcolehttps://t.co/JzXdUU0Xkw pic.twitter.com/N3hw8kkQQI — Respire Association (@respireasso) March 28, 2019

A Paris intra muros, où se concentre la pollution, « 26 % des établissements sont au-dessus des seuils légaux », selon un communiqué de Respire. Pour aboutir à ces données, l’association Respire, a croisé les données d’Airparif avec la carte des établissements accueillant des enfants.

« C’est particulièrement révoltant »

La situation s’est améliorée dans la capitale entre 2012 et 2017, avec deux fois moins d’établissements exposés à des dépassements de seuil (26 % contre 66 %), a calculé l’association. Pour autant, elle rappelle que le dioxyde d’azote favorise l’asthme, voire les affections pulmonaires chez l’enfant. « Notre étude montre que les enfants sont exposés à cette pollution à proximité même des écoles, ces lieux symboliques de la République. C’est particulièrement révoltant », insiste Olivier Blond, président de Respire.

L’association s’est aussi intéressée aux particules (PM10) et aux particules fines (PM2,5). Seul un établissement dépassait en 2017 les seuils légaux de PM10. Mais en se basant sur les critères de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus stricts, la totalité des établissements scolaires parisiens dépassent les recommandations pour les PM2,5 particules fines, dangereuses car elles pénètrent profondément les voies respiratoires. Et 97 % des établissements dépassent également la limite de l’OMS pour les PM10. Des taux qui peuvent avoir des conséquences inquiétantes sur la santé des plus jeunes au quotidien.

Des établissements trop près des routes à fort trafic

« Le facteur principal semble être la distance aux axes routiers », souligne l’association, alors que le dioxyde d’azote est émis en grande quantité par les moteurs diesel. En Ile-de-France, nombre de crèches, écoles, collèges et lycées sont en effet situés à proximité d’un axe routier majeur (plus de 100.000 véhicules par jour) ou d’une autoroute urbaine. Et les enfants parisiens sont les plus touchés par cette pollution que ceux des banlieues. Car près de la moitié des écoles et des crèches se situent entre 50 mètres et 150 mètres d’un axe routier majeur (supérieur à 15.000 véhicules par jour) selon une étude d’Airparif de 2012.

L’association Respire recommande de mettre en place une zone à faible émission (ZFE) « ambitieuse », une voie réservée au covoiturage, aux transports en commun et aux véhicules électriques sur les autoroutes urbaines autour de Paris ou encore de restreindre la circulation autour des écoles.

La lutte contre la pollution sera intensifiée à Paris

Réagissant à ces résultats sur Twitter, la maire de Paris a préféré focaliser sur les progrès effectués en matière de lutte contre la pollution.

Bravo à @respireasso pour cette étude salutaire. Elle démontre que nous avons énormément réduit la #pollution près des établissements scolaires depuis 2012, mais aussi qu'il reste encore beaucoup à faire. Soyons tous mobilisés pour la santé de nos enfants. https://t.co/XDIpnXzhFd — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 27, 2019

Interrogée par Le Monde sur ces résultats, la maire de Paris explique aussi que sa lutte contre la pollution, « passera notamment par une intensification de notre politique de restriction de la voiture avec la fin du diesel à l’horizon 2024 ». Des mesures de la pollution dans les cours des crèches, des écoles et des collèges seront aussi effectuées à la rentrée prochaine afin de prévoir d’autres dispositions.