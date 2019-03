Distribution gratuite de graines de fleurs et de plantes potagères à Paris. — Jean-Baptiste Gurliat - Mairie de Paris

Aucune excuse pour ne pas fleurir sa jardinière, son balcon ou sa terrasse. Ce dimanche, la Mairie de Paris a organisé une grande distribution de graines au parc Rives-de-Seine, dans le 4e arrondissement. 20.000 sachets ont été donnés gratuitement. Heureusement pour ceux qui ont raté l’événement, il en reste encore !

Coquelicot sauvage, pavot des jardins blanc, capucine grimpante, mais aussi des plantes potagères comme du radis, de la tomate Elberta Peach ou de la Roquette cultivée… Encore 30.000 sachets attendent les Parisiens dans les mairies d’arrondissement. Toujours gratuitement.

Concours photos

Et pour encourager les habitants de la capitale à ne pas délaisser leur sachet dans un coin, la mairie organise un concours photo. Sur Instagram, jusqu’au 3 juin, il suffira de poster sa plus belle photo de compositions végétales, avec le hashtag #végétalisonsparis.

Ce n’est pas la première fois que la mairie de Paris organise ce genre d’événement pour encourager les Parisiens à végétaliser à leur niveau, la capitale. Distribution gratuite de graines et de bulbes, ventes à petits prix des surplus de pépinières municipales… Les initiatives rencontrent toujours un grand succès et « témoignent de l’intérêt des Parisiennes et des Parisiens pour le fleurissement et la végétalisation de leur ville », assure la Mairie de Paris. ​