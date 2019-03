Les fables de La Fontaines en version LEGO lors d'une exposition à Croissy-sur-Seine — Mairie de Croissy-sur-Seine

Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec… une brique. Jusqu’au 2 juin, la ville de Croissy-sur-Seine dans les Yvelines, accueille une exposition alliant fables de La Fontaine et briques Lego.

Une trentaine de fables du célèbre poète se sont ainsi installées au château Chanorier. Certaines sous forme de tableaux géants inspirés de célèbres illustrateurs tels que François Chauveau ou Gustave Doré. D’autres en saynètes représentant un moment clef d’une histoire. Les dernières montrent les célèbres animaux de l’auteur, en taille réelle. La statue du fauve de la fable Le lion et le rat a nécessité 32.000 briques.

De quoi impressionner les enfants, rappeler aux parents et grands-parents des souvenirs d’école, mais aussi des souvenirs d’enfance, puisque la petite brique plastique danoise a été commercialisée pour la première fois en 1958.

Le jouet au service de la culture

« La brique Lego est devenue un véritable outil artistique », explique Eric Jousse, fondateur de l’agence Epicure Studio qui réalise régulièrement ce genre de projet artistique au sein du château de Croissy. Pour le commissaire d’exposition, la petite brique de couleur permet de rendre accessible à un grand nombre un concept ou un discours compliqué ou peu attractif au premier abord. « Pour un autre projet, nous avons réalisé un bureau de style Empire entièrement en Lego. A la base, un enfant n’aurait pas forcément été très intéressé, mais avec ça, on a pu les capter et même leur raconter l’histoire de l’objet d’origine. »

La ville de Croissy est partenaire du projet et a fait des expositions alliant Lego et culture une des identités de la ville. En plus de l’exposition, des ateliers sont proposés aux groupes scolaires ou pour les anniversaires. Il y est par exemple possible de reproduire les animaux des fables… En taille réduite bien sûr.