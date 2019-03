Chaque année, 30 milliards de mégots sont jetés par terre. — DURAND FLORENCE/SIPA

Mégots, capsules et canettes en tête de liste. A l’appel de la Fondation Surfrider, quelque 200 volontaires se sont rassemblés à Paris ce dimanche pour une opération ramassage de déchets. « Là, on voit un cintre qui pend d’un arbre, les emballages de pizzas, de bière », énumère un des bénévoles au micro de France Bleu. En quelques heures, près de 70.000 détritus ont été ramassés autour du bassin de la Villette.

Parmi ces 70.000 déchets : 56.000 mégots de cigarette, 7.733 capsules ou encore 1.006 canettes. De nombreux gobelets en plastique, bouteilles en verre, paquets de cigarettes et tickets de métro ont été ramassés.

Des mégots très polluants

L’association chargée de la protection et de la mise en valeur des lacs, des rivières, de l’océan, des vagues et du littoral, assure que 80 % des déchets retrouvés en ville finissent dans les mers et les océans. «Un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau » dès lors qu’il rentre en contacte avec elle rappelle l’association sur son site.