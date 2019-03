TRANSPORTS Afin de simplifier les déplacements et d’accueillir plus de passagers, les terminaux de l’aéroport d’Orly ont fusionné en un seul, divisé en quatre halls

Le terminal Ouest de l'aéroport d'Orly. — URMAN/SIPA

Fini le fameux : « Attends, regarde ton billet, c’est Orly sud ou ouest ? ». Anciennement séparés, les deux terminaux de l’ aéroport d’Orly ont été réunis en un seul. Une jonction rendue possible par la construction entre les deux d’un troisième bâtiment.

Cet unique terminal est divisé en quatre halls. Orly 1 et 2 se trouveront au niveau de l’ancien Orly-ouest, le hall 3 sera à l’emplacement du nouveau bâtiment et l’ancien Orly sud devient Orly 4.

Un espace pour 8 millions de voyageurs supplémentaires

Le nouveau hall de jonction sera mis en service le 18 avril prochain et accueillera notamment les compagnies Transavia, Air Corsica, Air France et Pegasus. Avec ses 80.000 m2, il pourra recevoir huit millions de passagers. Un atout pour le second aéroport français qui voit son nombre d’usagers augmenter chaque année. En 2018, il a ainsi accueilli 33 millions de voyageurs, soit environ 3,5 % d’augmentation en un an.

ADP a indiqué que ce changement allait simplifier et fluidifier les déplacements des voyageurs dans l’aéroport. Cette nouvelle organisation est d’ailleurs celle que l’on retrouve dans la plupart des grands aéroports internationaux.