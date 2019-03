Le tweet de Valérie Maupas, élue à la mairie du 14e. — Capture Twitter

L’adjointe à la maire du 14e arrondissement de la capitale Valérie Maupas s’est moquée de l’orthographe d’une petite fille de CM2 qui participait à la manifestation des «gilets jaunes» samedi.

Cette moquerie a choqué des internautes, qui ont été nombreux à lui répondre.

Habituée des tweets provocateurs, Valérie Maupas est-elle allée trop loin ? Sur Twitter, l’adjointe à la maire du 14e arrondissement de la capitale s’est moquée de l’orthographe d’une petite fille de cm2 qui participait à la manifestation des « gilets jaunes » ce week-end. Son tweet a suscité une vague d’indignation sur les réseaux.

Samedi, Raquel Garrido, ancienne porte-parole et avocate de la France Insoumise, publie la photo d’une fillette de dos, présente à l’acte 18. Sur son gilet jaune, on peut lire : « Je suis en CM2 mais l’année prochaine je serais (sic.) en 6e République ». Une erreur de conjugaison (« serais » au lieu de « serai ») qui n’a pas échappé à Valérie Maupas.

Je me bats depuis tellement longtemps pour la 6ème République que cette photo m’emplit d’une immense fierté. J’ai beaucoup d’espoir dans la jeunesse de ce pays. La photo aurait été prise ces jours-ci à Flixecourt, dans la Somme. À la fin on y arrivera. C’est inéluctable. pic.twitter.com/32oW7AaUMn — Raquel Garrido (@RaquelGarridoFr) March 15, 2019

« Elle est en CM2 et ne sait pas conjuguer le verbe "être" au futur, il y a de grandes chances que l’année prochaine elle soit encore au CM2..», écrit-elle en retweetant le post.

« Si votre tweet ne comporte pas de faute il est bête à souhait »

Si la petite fille n’est pas reconnaissable sur la photo, cette moquerie, venant d’une élue ayant donc une large visibilité sur les réseaux, à propos une enfant d’une dizaine d’années, a énormément choqué des internautes.

« La maîtrise de l’orthographe ne conditionne pas la réflexion exprimée. Si votre tweet ne comporte pas de faute il est bête à souhait. Votre mépris est tel que vous excluez une enfant dont le message a peut-être été écrit par d’autres. Cela vous permet d’esquiver le sujet principal », écrit l’un d’eux.

« Vous êtes stupide et méchante. C’est aberrant », complète un second alors que les autres évoquent un tweet « indigne ». « Quand un enfant montre la lune et qu’une élue regarde le doigt », conclut un dernier.