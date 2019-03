Une station de métro. (Illustration) — Clément Follain / 20 Minutes

Dans le cadre de son prolongement à l’Est, la ligne 11 va subir d’importants travaux pour permettre notamment l’arrivée de nouveaux trains passant de 4 à 5 voitures. Les quais de la ligne 11 seront donc fermés à la station Châtelet du lundi 18 mars inclus au lundi 16 décembre.

Terminus Hôtel de Ville

Les travaux à la station Châtelet prévoient la rénovation des quais, la création d’un nouveau couloir de correspondance, l’adaptation du centre dépannage des trains situé en arrière-gare de la station et de nombreux travaux de génie civil et de voie

afin de permettre l’accueil et le retournement des rames à 5 voitures, détaille la RATP dans un communiqué.

L’ensemble des trains de la ligne 11 auront donc pour terminus Hôtel de Ville. Une diminution de la fréquence est à prévoir aux heures de pointe. Une cinquantaine d’agents seront déployés chaque jour sur le terrain spécifiquement pour informer et orienter les voyageurs.