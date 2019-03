1977 : inauguration du tronçon central du RER A par le Président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, aux commandes du matériel MS61. — GAILLARD Gilbert/RATP

Le 1er janvier 1949, la Régie autonome des transports parisiens, plus communément appelée RATP, voyait le jour. Nouvelles rames, système informatisé, automatisation, passage du ticket à la carte à puce… En 70 ans, le réseau de transport en commun d’ Ile-de-France s’est progressivement étendu et modernisé grâce aux nouvelles technologies.

Aujourd’hui, la RATP exploite les 16 lignes du métro de Paris, huit lignes du tramway d’Ile-de-France, une partie des lignes de bus de la région et une partie des lignes A et B du RER. En région parisienne, elle transporte plus de 3,3 milliards de passagers par an.

Une expo photo

Pour célébrer son anniversaire, le réseau lance une exposition photo dès ce vendredi 15 mars dans les espaces RATP. « 70 ans de la RATP, 70 ans d’histoires » raconte sept décennies d’histoires dans les transports franciliens à travers les portraits de voyageurs, célèbres ou anonymes, et salariés par ’’œil du photographe Patrick Messina.