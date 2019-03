Le car des étudiants de l'IUT de Sceaux en feu sur l'A6 — @LucieBerthelier/Twitter

Un car pas aux normes ? Alors qu’ils rentraient de vacances au ski, les 53 étudiants de l’ IUT de Sceaux ont frôlé la mort. Leur bus qui circulait sur l’autoroute A6 a subitement pris feu de l’intérieur.

Sur Twitter plusieurs élèves ont filmé la scène et racontent que « l’extincteur n’était pas en état de marche », les brise-glace non plus et que le chauffeur n’aurait pas tout de suite ouvert la porte. Sur les images, on voit donc les élèves tenter d’éteindre par leurs propres moyens les flammes, dans la panique générale.

Bref voilà comment on a fini ! J’ai littéralement eu la peur de ma vie. Je ne respirais plus. Le chauffeur n’ouvrait pas la porte on essayer par tous les moyens sortir d’éteindre le feu mais rien à faire ... on a tout perdu .. #CarPasAuxNormes #BusEnFeu #EtudiantsEnDanger pic.twitter.com/52TTmWCPeS — Super Nana (@SuperrNanaaa) March 11, 2019

Tous les élèves sont sortis vivants, mais traumatisés de cet accident. Ces derniers n’ont jamais réussi à éteindre le feu. « Nous avons regardé impuissant notre bus s’enflammer », écrit sur Twitter une étudiante. Ils ont donc perdu toutes leurs affaires dans l’incendie.

Ce matin alors que nous rentrons de notre voyage scolaire au ski, un incendie se déclare dans notre bus. L'extincteur n'était pas en état de marche, nous avons regarder impuissant notre bus s'enflammer. #BusEnFeu #CarPasAuxNormes pic.twitter.com/0uHAxq0bN5 — Lulu 🦁 (@LucieBerthelier) March 10, 2019

L’une des étudiantes ayant filmé la scène décrit le mauvais comportement du chauffeur de bus qui « sentait excessivement fort l’alcool ». Elle précise que : « Les voyants ABS et liquide de refroidissement étaient allumés TOUT LE TRAJET. Le chauffeur roulait à 110 alors qu’un bus doit rouler max 90kmh !!!!! Tellement il roulait vite pendant les virages le bus tremblait »

Les voyants ABS et liquide de refroidissement étaient allumés TOUT LE TRAJET. Le chauffeur roulait à 110 alors qu’un bus doit rouler maxx 90kmh !!!!! Tellement il roulait vite pdnt les virages le bus tremblait #CarPasAuxNormes #BusEnFeu #EtudiantsEnDanger #RT — Super Nana (@SuperrNanaaa) March 11, 2019

De nombreux élèves ont également dénoncé la non mise aux normes du bus de l’agence « Passion voyage ».