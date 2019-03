La tour Eiffel à Paris, le 16 juillet 2018. — Bertrand GUAY / AFP

« Je vous confirme que le sommet de la tour Eiffel est actuellement fermé en raison du vent fort », nous indique-t-on du côté du monument de Paris le plus visité chaque année. En raison des vents violents qui soufflent sur la capitale ce lundi, plusieurs espaces touristiques et publics ont été fermés au public par mesure de sécurité.

🇫🇷 Le vent souffle à mon sommet ! 🌬️

⚠️ En raison des conditions météorologiques, mon sommet est fermé pour le moment. Pensez à vous couvrir si vous venez me visiter ! 🧣



Bonne journée à tous !

« En raison des conditions météorologiques, les parcs, jardins et cimetières de Paris sont fermés au public », a déclaré Anne Hidalgo, la maire de Paris, sur Twitter.

⚠️💨⛈ En raison des conditions météorologiques, les parcs et jardins de #Paris sont fermés au public.

Prudence sur les routes

Le 1er et le second étages de la tour Eiffel reste tout de même ouvert au public et pour les visiteurs qui auraient acheté des billets sur internet pour se rendre au sommet de la tour, ils ont été automatiquement remboursés.

Par ailleurs, la préfecture de Police de Paris « recommande la plus grande prudence notamment sur les routes », dans un communiqué.

⚠️ #vigilanceOrange : en raison de vents violents en Île-de-France à partir de ce soir dimanche 3 mars, la préfecture de Police recommande la plus grande prudence. Tenez vous informé et respectez les conseils des autorités.

Quarante-quatre départements de la moitié nord du pays, dont les départements d’Ile-de-France, sont en vigilance orange en raison d’un fort coup de vent en marge de la tempête Freya qui touche les îles britanniques. L’événement devrait prendre fin mardi à 6 heures.