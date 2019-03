TRANSPORTS La ligne du tram 4, qui circule de Bondy à Aulnay-sous-Bois, va être totalement interrompue dès ce samedi et pour deux mois. Une mesure pour terminer les travaux de prolongement vers Clichy-Montfermeil

Paris le 06 decembre 2012. Porte de Vincennes Illustration tramway T3 mis en service le 15 decembre 2012. — A. GELEBART / 20 MINUTES

Les usagers de la ligne T4 en Seine-Saint-Denis vont devoir modifier leurs déplacements dans les prochains jours. La ligne du Tram 4, qui relie Bondy à Aulnay-sous-Bois, est interrompue du 2 mars au 5 mai 2019. Des travaux vont être menés pour créer une nouvelle branche vers Clichy Montfermeil qui desservira 11 nouvelles stations a annoncé Ile-de-France Mobilités.

Des solutions de substitution sont proposées aux voyageurs avec la mise en place de bus qui vont desservir toutes les gares habituelles du tramway. En revanche, le temps de trajet sera plus long avec environ 15 à 30 minutes supplémentaires. Une navette dédiée aux personnes à mobilité réduite circulera également de 4h30 à 1h30. Enfin, le covoiturage IDvroom sera remboursé par SNCF Transilien.

La création d’une nouvelle branche

Cette nouvelle branche, longue de 6,5 kilomètres, a pour but de désenclaver le plateau de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil tout en desservant les communes de Livry-Gargan et Les Pavillons-sous-Bois. Au départ de Bondy, une rame sur deux prendra la direction de Montfermeil pour un trajet d’environ 30 minutes.

Le tracé de la ligne de tram 4 avec la future branche. - Ile-de-France Mobilités

Ce tronçon devrait accueillir 37.000 nouveaux voyageurs. Un moyen d’anticiper le probable flux de personnes avec l’arrivée en 2023 de la ligne 16 du métro avec la future station Clichy-Montfermeil. La circulation reprendra le lundi 6 mai 2019. Toutefois, des tramways circuleront à vide pour de nombreux essais.