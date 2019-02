Un véhicule de police (illustration). — Nicolass Messyasz/Sipa

En pleine crise de démence, un homme a tenté d’égorger sa femme et ses deux enfants, dans la nuit de dimanche à lundi, rapporte Le Parisien​. Les policiers sont intervenus à temps dans son logement, situé à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l’Essonne.

Le quotidien rapporte que, en froid depuis plusieurs semaines, le couple dormait dans des pièces séparées. Dans la nuit de dimanche, vers 4 heures du matin, l’homme se rend nu dans la chambre où dort sa concubine avec leur bébé de 10 mois. Il porte d’abord un coup de couteau au cou de sa femme qui s’est réveillée. Il tente une seconde fois de l’égorger, mais cette dernière se protège et le repousse. L’homme s’en prend alors au bébé et le blesse gravement à la joue et au cou sur plus de 10 cm de long.

Une expertise psychiatrique demandée

Entendant les hurlements de la mère, le fils adolescent arrive dans la pièce. L’homme tente également de lui porter des coups de couteau et le blesse au bras. Le jeune garçon court alors chez ses voisins, qui appellent immédiatement la police.

A leur arrivée quelques minutes plus tard, ils doivent maîtriser le père de famille avec un pistolet taser, car ce dernier est en pleine crise et s’est lui-même mutilé avec le couteau. Tous les membres de la famille ont été conduits à l’hôpital pour y faire soigner leurs blessures. Le parquet d’Evry a commandé une expertise psychiatrique de l’agresseur.