Eric Drouet lors de l'acte 14 des «gilets jaunes», samedi 16 février à Paris — Eric Feferberg/AFP

La rencontre n’aura pas lieu. En tout cas, elle ne s’est pas produite aujourd’hui. Eric Drouet, figure des « gilets jaunes » a tenté sans succès d'« approcher » Emmanuel Macron lors de l’inauguration du Salon de l’griculture, en vain. Il s’est finalement contenté de rejoindre la manifestation de l'acte 15 du mouvement de contestation dans Paris.

« Le dialogue a été rompu il y a un certain temps » et « on voulait voir si on pouvait s’approcher du Président », a affirmé Eric Drouet à des journalistes. « On vient au salon pour l’inauguration, voir ce que notre président a à dire », a ajouté le chauffeur routier, qui était accompagné d’un autre militant « gilet jaune ». « On est venu que tous les deux, sans gilet, sans rien », a-t-il précisé, avant de s’éclipser des abords du Pavillon 1. Finalement, il a quitté le salon pour rejoindre la mobilisation des « gilets jaunes » dans le centre de Paris, avec un cortège parti de l’avenue des Champs-Elysées.

Éric Drouet est présent devant le Salon de l'agriculture de matin. Il vient d'être contrôlé par la police. Il attend l'ouverture au public pour rentrer. #SIA2019 pic.twitter.com/jBC3FhUUCP — Quentin Calmet (@QCalmet) February 23, 2019

D’autres « gilets jaunes » présents

Une autre figure du mouvement, Benjamin Cauchy, avait également annoncé sur Twitter qu’il allait se rendre au salon de l’Agriculture, qui se tient porte de Versailles dans le sud de Paris.

Je serai présent au #salondelagriculture aujourd'hui. #GiletsJaunes libres et agriculteurs veulent plus de pouvoir d'achat et une Europe des nations qui protège, déterminé mais pacifique, sans casse et réfléchis #Européennes2019. #BFMTV #AFP — Benjamin cauchy (@BenjaminCauchy) February 23, 2019

Pas aperçu à la mi-journée, il est finalement arrivé jusqu’à la Porte de Versailles, comme en atteste un tweet posté en milieu d’après-midi.

Alors qu’Emmanuel Macron poursuivait en début d’après-midi sa déambulation au milieu des poules, il s’est fait interpeller par un homme brandissant un gilet. « Je suis un gilet jaune tranquille, je ne suis pas méchant. Sortez un peu de votre bulle, monsieur Macron », lui a lancé le militant.