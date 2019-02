FEU Un violent incendie dans un immeuble d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a fait un mort et grièvement blessé deux pompiers ce jeudi matin

Illustration pompier. — Philippe Huguen

Un violent incendie s’est déclaré dans un immeuble d' Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ce jeudi aux alentours de 7 heures du matin, nous rapportent les pompiers de Paris, confirmant une information de BFMTV. Une dame âgée est morte et une seconde victime blessée se trouve en « urgence relative ». Deux pompiers ont également été grièvement blessés et transportés en urgence à l’hôpital.

« Ils se sont engagés au plus près du feu pour sauver les habitants de cette tour de 14 étages, rapporte à 20 Minutes le capitaine Cognon, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. A l’heure où le feu s’est déclaré les gens ne sont pas encore partis au bureau et les enfants ne sont pas encore à l’école. Il y avait énormément de monde. C’est parce qu’ils sont intervenus extrêmement rapidement que le bilan n’est pas plus lourd. »

#Intervention en cours à @AulnaySousBois. Plusieurs sauvetages effectués. 2 sapeurs-pompiers de Paris grièvement blessés ont été transportés en urgence à l’hôpital. — Pompiers de Paris (@PompiersParis) February 21, 2019

Le feu aurait démarré au second étage de cet immeuble. L’incendie a été circonscrit par les sapeurs-pompiers à 9h45.