Episode de pollution à Paris (image d'illustration). — PHILIPPE LOPEZ / AFP

L’organisme Airparif annonce un épisode de pollution atmosphérique aux particules fines ce jeudi. L’indice de qualité de l’air est jugé « médiocre » (niveau 76), très proche du seuil « mauvais » (niveau 80) rapporte Le Parisien.

La Ville de Paris encourage les habitants à ne pas utiliser leurs véhicules motorisés et a annoncé la gratuité du stationnement résidentiel pour la journée. Tout en appelant « les Parisiennes et les Parisiens à suivre les messages de prévention et à faire preuve de civisme en adaptant leurs comportements et en empruntant prioritairement les réseaux de transport en commun, le covoiturage ou tout mode de transport plus respectueux de l’environnement (notamment le vélo) ».

jeudi 21/02

A l’heure actuelle, la préfecture de police de Paris n’a pas annoncé de mise en place de « circulation différenciée ».