Des membres du service de déminage de la police nationale. Illustration. — POUZET/SIPA

Lors de cette opération de déminage, près de 2.000 personnes habitant à proximité de la porte de la Chapelle vont devoir être évacuées dimanche.

Les transports en commun vont être fortement perturbés dans le nord de Paris, tout comme la circulation.

Le quartier de la porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement de Paris sera entièrement paralysé dimanche. Une bombe de l’aviation américaine de 500 kg datant de la Seconde Guerre mondiale va être explosée dans un puits, rapporte Le Parisien. Découvert le 4 février dernier sur un chantier, l’engin n’avait pu être neutralisé.

La préfecture de police a donc demandé l’évacuation de quelque 1.600 habitants de la porte de la Chapelle et 300 de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Une opération qui débutera aux alentours de 6h00 pour prendre fin en début d’après-midi. Le temps de faire exploser la bombe à quelques mètres, et de l’enfouir dans un puits à 7 m de profondeur.

Des conditions de circulation perturbées

Et la conséquence immédiate de ce déminage entraînera de nombreuses perturbations sur les transports en commun. Le trafic de la gare du Nord sera modifié entre 9h et 15h a annoncé la SNCF vendredi. Aucun train ne partira ou n’arrivera à Paris vers ou depuis les Hauts-de-France. Les RER B et D seront aussi interrompus tout comme les lignes H et K. Enfin, certains TGV, Eurostar et Thalys seront également supprimés.

Dimanche 17/02 : sur ordre de la Préfecture de Police de Paris, une opération de déminage interrompra le trafic au départ et à l'arrivée de Paris Gare du Nord entre 09h00 et 15h00.

Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de reporter vos déplacements. — RER D SNCF (@RERD_SNCF) February 14, 2019

Du côté de la RATP, la station de métro Porte de la Chapelle qui dessert la ligne 12 sera fermée ainsi que la station Rosa-Parks sur la ligne 3a du tramway. A cette occasion, les lignes de métro 5, 7 et 13 seront renforcées. Enfin, les bus 65, 153, 252, 302 et 350 seront déviées.

⚠️ Dimanche 17/02 de 9h à 15h, sur ordre de la préfecture de Police, une opération de déminage interrompt votre #RERB entre Paris Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois. Nous vous conseillons dans la mesure du possible de reporter vos déplacements. pic.twitter.com/GUQvTMpiO1 — RER B (@RERB) February 15, 2019

Les automobilistes seront aussi touchés par ce déminage puisque l’A1 sera fermée de la porte de Paris à la porte de la Chapelle ainsi que le boulevard périphérique de la porte de Clignancourt à la porte d’Aubervilliers. Tout comme l’avenue du Président Wilson à Saint-Denis.

Des lieux d’accueil disponibles

Si les riverains doivent quitter leur domicile, les professionnels comme les hôteliers ont également eu consigne de la préfecture de police de ne pas accueillir de clients dans la nuit de samedi à dimanche. Le temps de l’opération, les riverains pourront se réfugier à la mairie du 18e arrondissement ou le gymnase des Fillettes.