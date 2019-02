Illustration police. — E. Frisullo / 20 Minutes

Cet homme a été interpellé et placé en garde à vue mercredi matin.

Adef résidences a déploré un «acte de violence insoutenable».

Un aide-soignant d'un Ehpad d'Arcueil (Val-de-Marne) est toujours en garde à vue jeudi, soupçonné d'avoir maltraité et violenté une pensionnaire de l'établissement âgée de 98 ans, a-t-on appris auprès de source proche de l'enquête.

Garde à vue

Cet homme a été interpellé et placé en garde à vue mercredi matin à la suite d'une plainte déposée par la famille de la nonagénaire, a confirmé le parquet de Créteil. La garde à vue à été prolongée mercredi soir, a précisé cette même source, confirmant une information du Parisien.

Selon la source proche de l'enquête, les faits se sont déroulés dans l'Ehpad «La maison du grand cèdre» du groupe Adef résidences, et ont été captés par une caméra installée par les enfants de la pensionnaire qui suspectaient cette maltraitance.

Sur les vidéos, on voit l'aide-soignant tirer la nonagénaire au sol pour la remettre dans son lit, lui donner des petits coups de pieds, des gifles et lui tirer les cheveux. On entend aussi des insultes, puis les supplications de la vielle dame, détaille la même source.

«Acte de violence insoutenable»

L'homme, qui doit dans la journée être confronté aux vidéos, nie pour l'heure les faits. Adef résidences a déploré un «acte de violence insoutenable» et a mis à pied son salarié «dès connaissance des faits», a affirmé l'Ehpad à l'AFP.

«Cet acte de maltraitance a aussitôt fait l'objet de signalements auprès de l'ARS (Agence régionale de santé) et du Procureur de la République par l'établissement», et l'ensemble des familles de résidents ont été informées, a-t-il aussi été assuré.

D'autres familles de pensionnaires ont été entendues dans le cadre de l'enquête, notamment celles résidant au même étage.