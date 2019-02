La Yellow Cube Gallery vous propose de venir casser des assiettes afin de revivre les traditionnelles ruptures. — F.H / 20 Minutes

Une galerie d’art propose au visiteur de vivre une rupture de cinéma pour la Saint-Valentin.

Hurler, briser des assiettes et écrire sur les murs sont au programme.

A l’heure où l’on peut se faire larguer par texto (lose), mail (méga lose) ou changement de statut Facebook (sérieusement ?), certains veulent encore croire aux vraies ruptures, comme celles que l’on voit dans les films au cinéma. Ce jeudi 14 février, à l’occasion de la Saint-Valentin, ceux qui n’ont pas digéré leur dernier largage bâclé par un ex au charisme d’une huître, vont pouvoir se rattraper et se venger (en toute légalité).

La galerie parisienne Yellow cube dans le 13e arrondissement de Paris organise la Break up Party, un événement situé entre le vernissage et la soirée. « On offre aux gens l’occasion et les moyens de vivre une rupture classique via une performance artistique, explique à 20 Minutes Roxanne Hemery, fondatrice de la galerie. Des assiettes seront à disposition et les gens pourront écrire ce qu’ils n’ont jamais osé où pu dire à leur ex, amant ou amoureux, avant de briser celle-ci au sol. » Une performance artistique collective filmée. Rapporter sa propre assiette est apprécié.

Mur défouloir et caisson insonore pour hurler

Un mur avec des assiettes sera également mis à disposition pour que les visiteurs y écrivent leur histoire de rupture ou simplement des messages à la personne de leur choix. « Une sorte de défouloir de l’amour », indique Roxanne Hemery qui précise que les messages positifs et les couples sont évidemment les bienvenus. Idéal si avec votre partenaire, vous n’êtes pas trop branchés dîner aux chandelles.

Break up party à la yellow cube Gallery - yellow cube Gallery

Pour ceux qui n’auraient vraiment (vraiment) pas avalé la pilule, « il y aura également un caisson insonore dans lequel on pourra crier ce qu’on aurait voulu dire à son ex », ajoute la fondatrice de cette toute nouvelle galerie d’art contemporain. Des QR code permettront aux gens d’entendre les meilleures ruptures et déclarations d’amour du cinéma. Ce parcours dans lequel le visiteur deviendra artiste sera rythmé de chansons d’amour et de rupture allant de Therapie Taxi à Whitney Houston en passant par Lara Fabian.

Pour vivre cette soirée sortant des sentiers battus, mais aussi basée sur l’autodérision, rendez-vous à la Yellow cube Gallery, 78 rue du Dessous des Berges dans le 13e arrondissement de la capitale (métro 14 et RER C Bibliothèque François Mitterrand), entre 19 et 22 heures. Entrée gratuite, biscuits apéritifs et verres à 2 euros.